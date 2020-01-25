Татьянин день: история и традиции праздника

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Согласно церковному календарю, 25 января – День Татьяны. Эта святая всю свою жизнь посвятила ухаживанию за больными и нуждающимися. Также она была настоятельницей в храме.

Во время гонения христиан, организованных римляном Александром Севером, Татьяна попала в плен и была поддана различным пыткам. Ее заставляли отречься от христианской веры, но мученица сопротивлялась и читала молитвы, информирует enovosty.com/news.

Мучителям не удалось убить Татьяну пытками. Каждый раз ее спасал Иисус. Тогда власти Рима решили ее казнить. После этого события она была причислена к святым.

Сегодняшний день еще считается и Днем студента. Именно Татьяна является покровительницей учащихся. Студенты обращаются к святой за помощью в учебе, просят ясного ума и крепкую память.

Согласно народным традициям, в этот день принято печь хлебцы в форме солнца. Таким образом, наши предки зазывали весну. На Татьянин день нужно угощать даже умерших. Для этого на столе оставляли какое-нибудь лакомство.

Категорически запрещается отказывать в этот день тем, кто просит еду. Не рекомендуется сегодня заниматься физическим трудом, стирать и убирать.