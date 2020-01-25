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Синоптики: В выходные дни погода порадует украинцев

Главная » Последние новости » Новости общества » Синоптики: В выходные дни погода порадует украинцев
 
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25 и 26 января ожидается довольно солнечная погода. Днем воздух максимально прогреется до +9 градусов.

Укргидрометцентр обнародовал свежий прогноз погоды. Согласно ему, ближайшие два дня будут отличатся солнечной и сухой погодой. Небольшие осадки возможны лишь на востоке страны и на севере Левобережья, информирует enovosty.com/news.

Сегодня, 25 января, в дневное время воздух в среднем прогреется до 0…+5 градусов. Теплее всего будет на юге и Прикарпатье — +4…+9 градусов. Обстановку немного подпортит ветер. Ожидаются порывы до 7-12 м/с.

В столице Украины в субботу потеплеет до +1…+3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0.

Воскресенье, 26 января, также будет сопровождаться относительно солнечной погодой. Осадков в последний день недели не предвидится. Ветер будет западным или юго-западным (3-8 м/с). Ночью столбики термометров опустятся до -3…+2 градусов. Днем потеплеет до 0…+5 градусов.

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Новая неделя начнется с похожей погоды. Однако 27 января небольшой мокрый снег метеорологи прогнозируют Карпатскому региону. В Кривом Роге и на юге страны возможны дожди.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 319

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