Назвали признаки идеальной дружбы
Ученые считают, что существуют некоторые признаки, которые характерны для настоящей дружбы.
Американские специалисты провели исследование, где хотели понять, какие черты характера привлекают людей друг к другу. Также эксперты выяснили, как сохранить дружбу на века, информирует enovosty.com/news.
Ученые в ходе исследования пришли к одному выводу, что соцсети — отличная площадка для знакомств. Но такой вид дружбы очень далекий от идеала, так как у людей есть потребность в живом общении. Другими словами, виртуальная дружба проигрывает реальной.
Со слов экспертов, основные признаки крепкой дружбы проявляется в том, что люди приходят на помощь друг к другу, особенно важно, когда один из них подвергается эмоциональному стрессу.