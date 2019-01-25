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Назвали признаки идеальной дружбы

Главная » Последние новости » Новости общества » Назвали признаки идеальной дружбы
 
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Ученые считают, что существуют некоторые признаки, которые характерны для настоящей дружбы.

Американские специалисты провели исследование, где хотели понять, какие черты характера привлекают людей друг к другу. Также эксперты выяснили, как сохранить дружбу на века, информирует enovosty.com/news.

Ученые в ходе исследования пришли к одному выводу, что соцсети — отличная площадка для знакомств. Но такой вид дружбы очень далекий от идеала, так как у людей есть потребность в живом общении. Другими словами, виртуальная дружба проигрывает реальной.

Со слов экспертов, основные признаки крепкой дружбы проявляется в том, что люди приходят на помощь друг к другу, особенно важно, когда один из них подвергается эмоциональному стрессу.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 57

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