Нацполиция блокировала мошенническую схему торговли несуществующими товарами

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Нацполиция блокировала мошенническую схему торговли несуществующими товарами для детей

Cотрудники Управления противодействия киберпреступности Департамента киберполиции НПУ совместно со следователями отдела полиции №1 Одесского районного управления №2 блокировали противоправные действия жительницы Одесской области, которая размещала в социальных сетях ложные объявления о продаже изделий для детей на условиях частичной предоплаты, информирует enovosty.com/news.

После получения денег от клиентов она блокировала объявления и не выполняла своих обязательств по пересылке заказных вещей. По предварительным данным, злоумышленница обманула более 15-ти граждан, которым нанесла убытки на общую сумму около 70 000 гривен.

В доме фигурантки полицейские провели обыски, в ходе которых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и сим-карты, которые она использовала в преступной деятельности.

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Процессуальное руководство по делу осуществляет Коминтерновская прокуратура.