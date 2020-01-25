Китайский Новый год: сегодня начинается год Крысы

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25 января азиатские страны отмечают один и наиважнейших праздников – Новый год.

Несмотря на то, что сегодняшний Новый год называют китайским, его празднуют не только в Поднебесной, но и в Тайване, Южной Корее, Макао, Таиланде, Индонезии, на Филиппинах и в Сингапуре. Дата празднования привязана к лунному календарю. Таким образом, ежегодно Новый год приходится на разные дни, информирует enovosty.com/news.

Главным цветом сегодняшнего дня является красный. Древняя китайская легенда гласит, что однажды злые духи не притронулись к ребенку, одетому в красное одеяние. Также в этот день принято окружать себя громкими звуками – они также отпугивают нечисть.

Именно сегодня наступает год Белой Металлической Крысы. Начался он в 00:43 по киевскому времени (как раз тогда произошло новолуние). Этот день отлично подойдет для загадывания желаний. В Китае пожелания традиционно записывают на лоскутках красной ткани, которые позже развешивают по дому.

Главный символ 2020 года Крыса «обещает» быть благожелательной. Ее белый окрас олицетворяет чистоту, справедливость и доброту. Многим посчастливится начать год с «чистого листа». Пришло идеальное время для бракосочетания, рождения детей и улаживания конфликтных ситуаций.

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