В Харькове полицейские задержали вооруженного мужчину, который взял в заложницы случайную прохожую

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В Харькове полицейские задержали вооруженного мужчину, который взял в заложницы случайную прохожую

24 декабря 2019 в полицию города Харькова от оператора «102» поступило сообщение о том, что на Александровском проспекте неизвестный мужчина затащил женщину к оврагу, расположенному возле остановки общественного транспорта «Высоковольтная». Неизвестный требовал от полицейских, чтобы те доставили ему знакомого, который находится в больнице. На место выехало руководство и следственно-оперативная группа полиции. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины , информирует enovosty.com/news.

На месте происшествия в ходе общения с мужчиной полицейские узнали, что он хочет обменять своего знакомого на захваченную женщину. Потерпевшая очень нервничала и находилась в тяжелом состоянии. Злоумышленник держал у ее горла нож. Начальник уголовного розыска районного отдела полиции решил не ждать прибытия спецназовцев и предложил себя в качестве обмена на заложницу. Злоумышленник согласился и отпустил ее. Таким образом заложница была освобождена.

Полицейский, оказавшись рядом с вооруженным злоумышленником, стал тянуть время, чтобы успокоить раздраженного гражданина, вызвать у него доверие. Между мужчинами завязалась беседа, полицейский предложил злоумышленнику закурить. Когда тот отвлекся на зажигание сигареты, сотрудник уголовного розыска бросился на мужчину, но он успел ударить полицейского ножом.

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В настоящее время капитану полиции оказана необходимая медицинская помощь. После хирургического вмешательства он находится в реанимационном отделении. Злоумышленник был задержан. В настоящее время установлено, что задержанным является 37-летний житель Харькова, не судим.

Накануне происшествия злоумышленник употреблял алкоголь вместе со своей знакомой. Женщина пожаловалась ему на своего мужа, который сейчас находится в больнице. Она рассказала, что тот ее постоянно унижает и совершает ссоры. Мужчина пообещал проучить обидчика. Утром он напал на случайную прохожую и решил обменять ее на мужа знакомой, чтобы с ним «разобраться».