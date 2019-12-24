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В США семья купила рождественскую елку с живой совой: птицу заметили через неделю

Главная » Последние новости » Новости общества » В США семья купила рождественскую елку с живой совой: птицу заметили через неделю
 
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Семья американцев приобрела большую елку для своей гостиной. Через неделю 10-летняя девочка обнаружила на ней живую сову.

В штате Джорджия произошел необычный рождественский конфуз. Семейство приобрело трехметровую елку. Это дерево установили в большой просторной гостиной. Только через неделю на украшенной елке 10-летняя девочка заметила присутствие незваной гости. Вверху на одной из веток сидела живая сова, информирует enovosty.com/news.

Сначала ребенок подумал, что птица – всего лишь игрушка. Девочка пожаловалась родителям, что ее пугает украшение, находящиеся на верхушке дерева. Ее мать Кэти Макбрайд Ньюман рассказала журналистам, что дочка даже расплакалась, увидев «некрасивую игрушку».

Посмотреть на необычное украшение пришли родители. Они сразу поняли, что на них смотрит сова. Американцы распахнули все окна в гостиной, но птица не хотела покидать насиженное местечко.

Семье пришлось обратиться к специалистам. Они позвонили в центр охраны природы. Приехавшие спасатели с помощью лестницы сняли сову с дерева и вынесли в переноске из дому. На улице сову выпустили. Вероятно, сова полетела искать себе новый дом.

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Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
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