В Кабмине сообщили, что стоимость тепла должна снизиться на 30%

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В Кабмине сообщили, что с сегодняшнего дня теплогенерирующие предприятия могут пересчитать цены за тепло и уже за декабрь снизить их на 30%

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что решение Кабмина о снижении теплогенерирующими предприятиями тарифов на тепло в зависимости от рыночных цен уже сейчас позволяет снизить стоимость тепла в платежках за коммунальные услуги на 30%, информирует enovosty.com/news.

Гончарук отметил, что решение, позволяющее уменьшить сумму за тепло до 30% является результатом совместной работы правительства и президента Украины Владимира Зеленского.

Премьер-министр подчеркнул, что с сегодняшнего дня теплогенерирующие предприятия могут пересчитать цены за тепло в платежках за коммунальные услуги и уже за декабрь снизить цены на 30%. Кабмин предоставил местной власти все необходимые инструменты

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В свою очередь, уменьшение стоимости тепла в платежках должно произойти уже сейчас, а не через 3-5 лет.