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The Washington Times: В США инженер-химик оказался в центре промышленного шпионажа

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Инженер-химик китайского происхождения начал работу в американской компании Eastman Chemical Company с целью промышленного шпионажа и кражи коммерческих секретов

Инженер-химик китайского происхождения начал работу в американской компании Eastman Chemical Company в сентябре 2017 года. Согласно существующей информации, он устроился на работу с целью промышленного шпионажа и кражи коммерческих секретов и конфиденциальной информации, которую планировалось использовать для запуска аналогичного бизнеса в Китае. Об этом сообщает The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

В результате шпионской деятельности планировалось похитить информацию о полимерных покрытиях, которые распыляются внутри металлических консервных банок и сводят к минимуму потерю аромата и предотвращают коррозию банок.

The Washington Times: В США инженер-химик оказался в центре промышленного шпионажа

По мнению аналитиков, данное преступление имеет общие черты с более крупными делами о шпионаже: предполагаемый двойной агент, предполагаемая государственная кража и потенциальная финансовая угроза, достаточная для того, чтобы оказать влияние на экономику страны.

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И хотя предполагаемая кража в размере 119,6 млн. долларов является относительно небольшой суммой то, по данным ФБР, это всего лишь кусочек льда на вершине айсберга. По оценкам ФБР, ежегодные экономические потери США от кражи Китаем коммерческих тайн, программного обеспечения и конфиденциальной информации составляют от 225 до 600 млрд долл.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 184

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