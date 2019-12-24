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Сотрудники СБУ блокировали контрабандный вывоз культурных ценностей

Главная » Последние новости » Новости общества » Сотрудники СБУ блокировали контрабандный вывоз культурных ценностей
 
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Сотрудники СБУ блокировали контрабандный вывоз культурных ценностей, многие их которых являются бесценными для украинской истории

Сотрудники СБУ блокировали контрабандный вывоз культурных ценностей, которые датируются VІI ст. до нашей эры — ХХ вв. нашей эры. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, информирует enovosty.com/news.

СБУ передала Ровенскому областному краеведческому музею более 1000 предметов старины, среди которых особую культурную ценность имеют меч XIV-XV вв., коллекция старинных монет разных номиналов и периодов чеканки. В общем музею переданы раритеты VІI ст. до нашей эры — ХХ вв. нашей эры, среди которых есть много оружия и бытовых вещей разных эпох.

Посетители музея получили возможность увидеть древности благодаря работе сотрудников СБУ, которые предупредили контрабандный вывоз за пределы Украины этих культурных ценностей. Экспертам практически невозможно оценить общую стоимость возвращенных исторических раритетов. Ведь некоторые из них действительно бесценные для украинской истории.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 20

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