Принц Гарри и Меган Маркл растрогали поклонников своей рождественской открыткой

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Герцоги Сассекские сфотографировались для рождественской открытки. В центре фото – их малыш Арчи.

Меган Маркл, принц Гарри и семимесячный Арчи Харрисон снялись для праздничной открытки. Для сына герцогов это Рождество станет первым в жизни, информирует enovosty.com/news.

Фото открытки было обнародовано на Twitter-странице королевского траста The Queen’s Commonwealth Trust. Снимок подписан следующим образом: «Всем счастливого Рождества!».

На данный момент известно, что Гарри, Меган и маленький Арчи планируют праздновать Рождество в Канаде. Таким образом, они немного нарушили королевскую традицию, согласно которой вся семья в тот день собирается Сандрингеме. Сначала семейство посещает праздничную службу в храме, а позже усаживается за стол с Елизаветой ІІ.

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В Канаде же герцоги Сассекские намерены встретить Рождество вместе с матерью Меган. Представитель королевской четы заявил, что намерение отпраздновать в Канаде подчеркивает особенность этой страны для принца и его жены. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поприветствовал такое решение принца Гарри и Меган Маркл. Он пожелал им тихого и благословенного времяпровождения.‏