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В Украине разработали беспилотник Raybird 3, способный летать круглосуточно (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине разработали беспилотник Raybird 3, способный летать круглосуточно (ВИДЕО)
 
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Компания Skyeton разработала беспилотник для наблюдения, способный летать круглосуточно

Украинская авиационная компания Skyeton разработала беспилотный летательный аппарат Raybird 3. Defense Blog решил встретиться с основателем и нынешним генеральным директором компании Александром Степурой, чтобы поговорить о новом дроне, который может летать более 24 часов, информирует enovosty.com/news.

Александр Степура сообщает, что Raybird 3 является беспилотной наземной системой, предназначенной для патрулирования огромных территорий, от тысяч квадратных километров и более

«Именно поэтому мы добились продолжительности круглосуточного полета. Большинство наших клиентов используют RB3 для пограничного контроля, борьбы с лесными пожарами, браконьерством, незаконной рыбалкой и т.д. В этом случае мы используем видео-стабилизаторы с дневными и ночными камерами, которые устанавливаются на летательный аппарат. Для картографии применяем разные фотоаппараты. Datalink передает видео on-line с борта на наземную станцию ​​управления в формате HD

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В этом классе наша система самая легкая среди наших прямых конкурентов (INSITU, UAV factory, Bluebird, Tekever) — вся система с 3 летательными аппаратами, катапультой, двумя наземными станциями управления, антеннами и т. Д., Упакованная в ящики, весит менее 200 кг. Например, катапульта INSITU весит 2 тонны…», — сообщает Алексей Степура


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 143

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