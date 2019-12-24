Financial Times выбрала слово года

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Газета Financial Times назвала «слово 2019 года». Им стало словосочетание Be water (Будь водой).

По версии Financial Times, словом уходящего года стало словосочетание Be water. На официальном ресурсе газеты говорится, что это выражение является слоганом гонконгских активистов, информирует enovosty.com/news.

Журналисты объяснили, что «Be water» появилось в 1970-х годах под влиянием Брюса Ли. Отметим, актер родом из Гонконга.

Позже «Будь водой» заимствовали гонконгские протестующие. Они очень активно использовали его в 2019 году. В слогане скрыта их философия.

Фраза использовалась в качестве обозначения координации действий между участниками митингов. Активисты смогли обхитрить власти Гонконга. Они «собирались как роса» и блокировали главные дороги, «рассеивались как туман», как только подъезжали полицейские и «были тверды как лед», когда оказывались пойманными правоохранителями.

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Основатель этой философии Брюс Ли когда-то говорил, что необходимо держать разум чистым и быть бесформенным как вода. «Чашка становиться чашкой только тогда, когда в нее попадает жидкость…Будьте водой, мои друзья!», — заявлял он.