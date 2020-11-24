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Контрразведка блокировала вывоз из Украины товаров военного назначения

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Контрразведка СБУ блокировала вывоз из Украины товаров военного назначения

Контрразведчики СБ Украины задокументировали и пресекли противоправную деятельность должностных лиц одной из киевских структур в сфере государственного экспортного контроля, которые планировали вывезти из нашей страны товары военного назначения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы, в частности, пресекли незаконную поставку из Украины в одну из стран Ближнего Востока агрегаты, комплектующие и детали для зенитно-ракетного комплекса «Оса-АК-М».

Контрразведка блокировала вывоз из Украины товаров военного назначения

Правоохранители установили, что для сокрытия военного назначения этих товаров отправителями были указаны ложные сведения об их количественно-качественных характеристиках. Также на продукцию не было предоставлено необходимых разрешительных документов Государственной службы экспортного контроля Украины.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 241

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