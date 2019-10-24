Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение на пятницу
Синоптики объявили штормовое предупреждение на 25 октября. Такое решение связано с туманом.
По всей стране из-за сильного тумана сотрудники Укргидрометцентра объявили штормовое предупреждение. Об этом заявили в пресс-центре ведомства, информирует enovosty.com/news.
По словам метеорологов, завтра, 25 октября, до обеда продержится очень сильный туман. Видимость в первой половине дня составит от 200 до 500 метров. Уровень опасности – первый (желтый).
В связи со штормовым предупреждением, специалисты призывают водителей по возможности отказаться от поездок в утреннее время. Если же вам все равно пришлось выехать на машине в туман следует придерживаться таких правил:
— ехать на небольшой скорости,
— если конструкция автомобиля предполагает, включить и противотуманные фары, и ближний свет,
— придерживаться безопасной дистанции с другими машинами,
— во время остановки включать «аварийку»,
— не делать резких маневров на дороге.
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