Ученые воссоздали лицо мужчины эпохи Средневековья (ФОТО)
Благодаря специальной программе исследователям удалось полностью реконструировать облик жителя Средневековья.
Ученые воссоздали лицо мужчины, скелет которого пролежал в земле более 600 лет, информирует enovosty.com/news.
Точное изображение лица ученые получили с помощью программного обеспечения SK 125. Благодаря ему археологи узнают точный возраст, пол и состояние здоровья жителей прошлых веков.
Специалисты пришли к выводу, что житель средневековья умер в возрасте 46 лет. Его телосложение было средним. Также было установлено, что мужчину часто беспокоила зубная боль и заболевания суставов.
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Останки этого человека были обнаружены во время археологических раскопок в Шотландии. Вместе со скелетом данного мужчины ученые нашли еще 60 других тел.
Археологи предполагают, что реконструированный житель Средневековья не был местным. Скорее всего, в раннем возрасте он жил в соседних регионах.