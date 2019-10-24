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24.10.2019 г.
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Благодаря овчарке Тайри полицейские оказались дома у вора раньше него

Главная » Последние новости » Новости общества » Благодаря овчарке Тайри полицейские оказались дома у вора раньше него
 
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Пес Бонифаций привел сотрудников полиции к наркоурожаю, а благодаря овчарке Тайри полицейские оказались дома у вора раньше него

Хотя пес Бонифаций и не обучен на поиск наркотиков, но он привел сотрудников полиции к наркоурожаю, — сообщает пресс-центр Нацполиции на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

А благодаря овчарке Тайри полицейские оказались дома у вора даже раньше него. «Вот такие способные четвероногие помощники в полиции Донецкой области», — говорится в сообщении

В целом с начала года кинологи со служебными собаками помогли раскрыть около 300 преступлений и изъять из незаконного оборота 10 кг взрывчатки

Читайте: Четвероногие помощники полицейских будут выезжать на вызовы в более комфортных условиях


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 27

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