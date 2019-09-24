Завтра в Украину приедут 20 тысяч хасидов, — пограничники

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25 сентября на чартерных рейсах в Украину прилетят хасиды-паломники. Едут в нашу страну, чтобы отметить иудейского Нового года.

Завтра, 24 сентября, согласно подсчетам ГПСУ, в аэропорт «Борисполь» прибудут около 17 тыс. хасидов. Еще 3 тыс. паломников прилетят в аэропорты Винницы и Одессы. Какое количество прибудет с 25 по 27 сентября, пока не сообщается, информирует enovosty.com/news.

Оформление паломников будет происходить в терминале Б аэропорта «Борисполь». Терминал специально откроют для процедуры оформления этой категории прибывших.

Для обеспечения оперативного и качественного прохождения пограничного контроля Госпогранслужба выделила дополнительное количество персонала и техники. Личный состав прошел специальную подготовку.

Напомним, что иудейский Новый год в этом году будут праздновать с 29 сентября по 1 октября. Хасиды-паломники традиционно отправятся с украинских аэропортов в Умань Черкасской области. Именно в этом украинском городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана.

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В Умань уже приехал также сводный полицейские отряд. Правоохранители готовятся к приезду в Умань около 40 тыс. паломников.