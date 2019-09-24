Синоптики: В Украине ожидаются сильные ночные заморозки

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В ночь c 24 на 25 сентября в Украине ожидается существенное похолодание. На грунте возможны заморозки до -5 градусов.

Укргидрометцентр на своем официальном ресурсе передает о предстоящих заморозках. Ночью 25 сентября во многих регионах нашей страны ожидается до -5 градусов на почве и до -3 – в воздухе, информирует enovosty.com/news.

Холоднее всего будет на территории Житомирской, Киевской и Донецкой областях. Здесь синоптики объявили первый уровень опасности в связи с резким похолоданием. Второй уровень опасности метеорологами выделен в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях.

Отметим, что первые заморозки мы уже пережили. До -3 градусов было на почве в ночь с 21 на 22 сентября во многих регионах страны.

Напомним также, что в Карпатах 20 сентября уже выпал и первый снег. В этот день на горе Поп Иван было зафиксировано -4 градуса. Сотрудники поисково-спасательной службы предупреждают всех, кто отправляется в ближайшие дни в горы, тщательно отслеживать прогноз погоды, а также обзавестись надежной экипировкой. В маршрут разрешается идти только в составе группы более трех человек.

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