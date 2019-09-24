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Разгадана тайна древней цивилизации на острове Пасхи

Главная » Последние новости » Новости общества » Разгадана тайна древней цивилизации на острове Пасхи
 
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Ученые пришли к выводу, что люди, которые проживали на острове Пасхи, были вынуждены покинуть остров, так как они чувствовали нехватку природных ресурсов.

Специалисты из Британии уверенны, что цивилизация острова Пасхи, где находятся каменные истуканы, не могла исчезнуть из-за военных действий. Ученые исследовали обсидиановые копии, которые опровергли версию конфликта, информирует enovosty.com/news.

Ранее существовала гипотеза, что люди ввели междоусобицы с другими народами. Но сейчас археологи уверенны, что копья, которые использовались древними обитателями острова, не предназначались для убийств человека.

Эксперты подчеркивают, что этим копьем модно было только ранить противника, но не убить его. По этому археологи думают, что причиной гибели цивилизации является, скорее всего, истощение природных ресурсов, а также колонизация острова Пасхи другими народами.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 378

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