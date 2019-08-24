Во время мероприятий по случаю Дня Независимости безопасность обеспечивают 13 000 правоохранителей

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Во время мероприятий по случаю Дня Независимости публичную безопасность обеспечивают 13 000 правоохранителей

Во время мероприятий по случаю Дня Независимости Украины публичную безопасность обеспечивают 13 000 правоохранителей, информирует enovosty.com/news.

Во время видеоселекторного совещания Александр Фацевич сообщил о переводе ситуационных центров по всей территории государства на усиленный режим работы.

Кроме того, глава патрульной полиции обратил внимание на быстрое реагирование полицейских в случае изменений в оперативной обстановке.

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В общем 24 августа на территории страны планируется проведение около тысячи массовых мероприятий.