Во время мероприятий по случаю Дня Независимости безопасность обеспечивают 13 000 правоохранителей

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Nature Photographer: чудеса природы Австралии

Все фото »

Новости общества

24.08.2019 г.
15:35На Марш Защитников Украины вышло несколько десятков тысяч человек (ВИДЕО)
14:49Во время мероприятий по случаю Дня Независимости безопасность обеспечивают 13 000 правоохранителей
14:31Кровь и драка на Майдане: что известно (ВИДЕО)
11:52Как в столице проходит празднование Дня Независимости Украины: подробности (ФОТО)
10:54"Мы разные. Но должны быть едины": Выступление Зеленского во время торжеств на Майдане
10:39Сеть растрогало исполнение маленькой патриоткой стихов про Украину (ВИДЕО)
10:17Украина может стать примером для других стран, - Помпео
Все новости общества

Аналитика

23.08.2019

Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века

Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века
Трамп захотел вернуть Россию в ряды Большой восьмерки и захотел купить Гренландию, украинцы отмечают главные праздники страны и очень ждут возвращению ...
20.08.2019

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Несмотря на коренную смену состава депутатского корпуса и приход новой власти, борьба за должности и места, особенно «хлебные», происходит в старых добрых ...
16.08.2019

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
В Украине задержали заместитель министра МинВОТ Грымчака, депутаты с боем согласовывают комитеты, а погода качает украинцев на бурных августовских качелях, ...

Последние новости

24.08.2019 г.
16:23 Жительница Австралии рассказала, как ей удается в 63 года оставаться "молодой"
15:58 "Сыты по горло": в РФ устали от экономического застоя
15:35 На Марш Защитников Украины вышло несколько десятков тысяч человек (ВИДЕО)
15:16 Нацбанк пошел на встречу Укрпочте
14:49 Во время мероприятий по случаю Дня Независимости безопасность обеспечивают 13 000 правоохранителей
14:31 Кровь и драка на Майдане: что известно (ВИДЕО)
14:18 Иностранные фонды бегут из России как ошпаренные
13:57 Полиция Гонконга использует слезоточивый газ для разгона акций протеста
13:34 У "Роскосмоса" очередная проблема: Корабль "Союз МС-14"не смог состыковаться с МКС
13:16 На следующий саммит G7 необходимо пригласить Украину, - Туск
12:54 Футболисты национальной сборной поздравили украинцев с Днем Независимости (ВИДЕО)
12:32 Reuters: Северная Корея провела очередные запуски баллистических ракет
12:15 Экспорт украинской аграрной продукции вырос на 21%
11:52 Как в столице проходит празднование Дня Независимости Украины: подробности (ФОТО)
11:32 Associated Press: Больсонаро посылает армию на тушение пожаров в лесах Амазонии
11:11 В США выпустили футболки с «американской» Гренландией
10:54 "Мы разные. Но должны быть едины": Выступление Зеленского во время торжеств на Майдане
10:39 Сеть растрогало исполнение маленькой патриоткой стихов про Украину (ВИДЕО)
10:17 Украина может стать примером для других стран, - Помпео
10:04 В столице начались праздничные мероприятия ко Дню независимости
09:32 Ко Дню Независимости Украины Google выпустил патриотический дудл
23.08.2019 г.
22:18 В Херсоне создали уникальный флаг с автографами бойцов АТО/ООС (ФОТО)
21:58 В аннексированном Крыму на улицах появилась желто-голубая символика (ФОТО)
21:34 The New York Times: Трамп требует от американских компаний «начать искать альтернативу Китаю»
21:12 Ученые обнаружили возможный источник таинственных сигналов из космоса
20:58 Группа послов G7 поздравила украинцев с Днем Независимости
20:31 The Washington Times: Официальные лица США подтверждают удар Израиля по проиранским силам в Ираке
20:13 NASA опубликовало фото Багамских островов из космоса
19:56 "Современный open space": Вокруг ремонта в детском саду разгорелся скандал
19:32 Associated Press: Франция обвинила президента Бразилии во лжи и пообещала заблокировать торговое соглашение
19:09 Премьер-министр Великобритании поздравил украинцев с Днем Независимости (ВИДЕО)
18:56 Reuters: Премьер Дании провела "конструктивный разговор" с Трампом после инцидента с Гренландией
18:47 Новые тарифы УЗ за пользования вагонами негативно скажутся на экономике Украины - глава зерновой ассоциации
18:34 В США подтвердили введение санкций против РФ
18:15 СБУ разоблачила группировку, осуществлявшую незаконную легализацию иностранцев в Украине
17:51 Стало известно, как продлить жизнь
17:25 В Госстате сообщили, что спад промышленного производства в Украине замедлился
17:08 В Украине разработали мощную реактивную систему залпового огня "Берест" (ФОТО)
16:56 Каждый регион Украины имеет собственные уникальные возможности по энергоресурсам, - Максим Белявский
16:21 Всемирный банк поддерживает в Украине проекты по реформированию финансового сектора
16:07 "Роттердам+" не подразумевает доставку угля из Роттердама, - Риккетс
15:30 Обвинения СБУ в адрес танкера "Мрия" основаны на "принсткрине с новостного сайта", - Чалый
15:03 В РФ опасаются угрозы с Востока, - Злой Одессит
15:00 Холодная война 2.0: США только что вступили в новую гонку вооружений
14:45 Опубликован список самых популярных гибридных автомобилей в Украине
14:30 Спикер Новой Зеландии стал настоящей звездой соцсетей (ВИДЕО)
14:25 Закупка угля по формуле "Роттердам+" дешевле импорта из Колумбии, - Насалик
14:15 Стали известны новые подробности об iPhone 11, iPad Pro, MacBook Pro и Apple Watch
14:05 Легендарная баржа с херсонскими арбузами прибыла в киевскую область
14:00 В Украине будут строить дома по новым нормам
13:55 В ЕС разработали хитрый план по противостоянию Трампу
13:51 Ёлкин остроумной карикатурой показал, как Трамп будет затаскивать Путина в G8
13:49 В Украине ввели международный стандарт фото и подписи
13:43 Путин созвал Совбез из-за запуска американской ракеты
13:24 Экономике РФ объявили приговор
13:20 Назван самый высокооплачиваемый актер в мире
13:00 В Украину поставили две тысячи пистолетов-пулеметов MP-5 из Турции
12:48 Путин хочет лечь под "крышу" Макрона, - историк
12:45 Где украинским аграриям жить хорошо
12:43 В Украине начался настоящий строительный бум
Все новости »

Во время мероприятий по случаю Дня Независимости безопасность обеспечивают 13 000 правоохранителей

Главная » Последние новости » Новости общества » Во время мероприятий по случаю Дня Независимости безопасность обеспечивают 13 000 правоохранителей
 
Печать Отправить на почту

 

 

Во время мероприятий по случаю Дня Независимости публичную безопасность обеспечивают 13 000 правоохранителей

Во время мероприятий по случаю Дня Независимости Украины публичную безопасность обеспечивают 13 000 правоохранителей, информирует enovosty.com/news.

Во время видеоселекторного совещания Александр Фацевич сообщил о переводе ситуационных центров по всей территории государства на усиленный режим работы.

Кроме того, глава патрульной полиции обратил внимание на быстрое реагирование полицейских в случае изменений в оперативной обстановке.

Читайте: "Мы разные. Но должны быть едины": Выступление Зеленского во время торжеств на Майдане

В общем 24 августа на территории страны планируется проведение около тысячи массовых мероприятий.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 77

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века
Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
Рынок частных клиник: перезагрузка
Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август
Незаконный наезд на "ненастоящего" столичного мэра
Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны
Все статьи


Читайте также

На Марш Защитников Украины вышло несколько десятков тысяч человек (ВИДЕО)
 "Мы разные. Но должны быть едины": Выступление Зеленского во время торжеств на Майдане
Стал известен размер премий военнослужащим ВСУ в честь Дня Независимости Украины
 В честь Дня независимости Украины киевляне получат одноразовую материальную помощь
Озвучено время и место сбора участников Марша защитников Украины
 Девять тысяч человек уже зарегистрировались Для участия в Марше защитников Украины в День Независимости
Опубликована программа празднования Дня Независимости в Украине
 Стало известно, как в столице будет проходить марш ко Дню Независимости Украины
Загрузка...

Армия

Пистолет "Форт-9"
Беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk (США)
Беспилотный летательный аппарат CL-289 (Канада)
Пулемет танковый КТМ-7.62
Вся армия    >>

Персоны

Виктор
ЯНУКОВИЧ
Василий
ГРИЦАК
Виктор
ШАФРАНСКИЙ
Алексей
КУЛАГИН
Все персоны    >>

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы



Последние новости в соцсетях

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 