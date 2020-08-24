Фото дня: Марш защитников Украины на Майдане в День Независимости
Ветераны войны на Донбассе, участники АТО и ООС, родные и близкие погибших героев, волонтеры и активисты в День Независимости 24 августа приняли участие в Марше защитников Украины.
Ветераны войны, приехавшие со всех уголков Украины, прошли большими колоннами вдоль Крещатика. После завершения марша десятки тысяч людей на Майдане Независимости спели гимн Украины.
«Слова благодарности бесконечны — защитникам Украины, семьям погибших воинов, ветеранам, военным капелланам, добробатам, волонтерам, всем патриотам.
«Герої не вмирають!», «Слава Україні!»,’ «Дя-ку-є-мо!!!» И слезы радости, печали, благодарности.
Независимость сохраним, несмотря ни на что. Потому что Украина — живая! Марш непокоренных. Марш защитников. Киев. День Независимости», — пишут пользователи в соцсетях.