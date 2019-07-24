СБУ блокировала деятельность крупной нарколаборатории

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Сотрудники СБУ блокировали деятельность крупной нарколаборатории

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ пресекли Киевской деятельность нарколаборатории, организованной транснациональной преступной организацией «Химпром», — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

В марте текущего года оперативники спецслужбы провели масштабную спецоперацию по разоблачению участников указанной группировки. Установлено, что наркодельцы с 2014 года наладили разветвленную сеть по продаже за криптовалюту на территории стран бывшего СНГ наркотических средств через интернет-сайты и чат-боты в мессенджере «Телеграмм». В дальнейшем криптовалюта переводилась в наличные средства, а деньги легализовывались в Украине.

Правоохранители задержали 28 активных членов преступной организации, которые отвечали за работу в Украине так называемых «офисов» по ​​продаже наркотических средств. Во время проведения санкционированных следственных действий изъято около десяти миллионов долларов США, оружие и наркотики.

Во время проведения досудебного расследования установлено, что ее руководители, постоянно проживающие за пределами Украины и находящиеся в международном розыске, не прекратили незаконную деятельность. Злоумышленники начали активно принимать меры по восстановлению сети по торговле наркотическими средствами.

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СБУ совместно со следователями Генеральной прокуратуры Украины в ходе досудебного расследования продолжают дальнейшее документирования противоправной деятельности «Химпрома». 23 июля правоохранители разоблачили и прекратили работу нарколаборатории группировки в Киевской области, в которой ежемесячно изготавливалось более двухсот килограммов наркотиков.

Оперативники спецслужбы также блокировали деятельность «кадрового офиса» наркодельцов. Его персонал ежедневно набирал на «работу» в РФ около десяти человек, среди которых наркокурьеры, водители, фасовщики и сотрудники силового блока. Во время следственных действий правоохранители задержали шесть человек, в том числе двух ИТ-специалистов, которые технически обеспечивали работу более сорока новых участников преступной организации, работающих в разных регионах Украины.

По результатам проведения неотложных следственных действий обнаружено компьютерную технику и мобильные телефоны, более 180 килограммов готового наркотического средства СК или альфа-pvp, стоимость которого на «черном» рынке составляет почти 5 000 000 долларов США. Также изъяты две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, черновые записи и «бухгалтерия» наркодельцов.

Дополнительно стоит отметить, что полученная правоохранителями информация свидетельствует о попытке руководителей преступной организации оказывать давление на следствие. Установлено, что ими был заказан и профинансирован митинг так называемых активистов под стенами Генпрокуратуры для компрометации следователей. Продолжаются следственные действия.