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Найдена подлодка, которая загадочно пропала 50 лет назад

Главная » Последние новости » Новости общества » Найдена подлодка, которая загадочно пропала 50 лет назад
 
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В 1968 году подлодка под названием «Минерва» исчезла где-то в водах Средиземного моря. Но недавно группа исследователей с помощью современной техники ее отыскала. Но, причины ее крушения до сих пор загадка.

Отметим, что на протяжении многих десятков лет разные поисковые операции хотели найти пропавшее судно. Родные и близкие погибших подводников надеялись получить хоть какие-то известия, информирует enovosty.com/news.

Наконец-то это свершилось, написал Флоранс Паньи, министр обороны Франции, в своем аккаунте «Твиттера».

Оказывается все эти годы подлодка лежала в 45 км от берега Тулона на глубине 2,35 тыс. метров. Известно, что затонула она 27 января. В этот же день должны были пройти совместные испытания с самолетами, но из-за плохой погоды их отменили.

Самолет сообщил об этом подлодке, моряки отправили им ответ. После этого больше о них не было ничего слышно, на связь никто не выходил.

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Тревогу забили, когда «Миневра» не прибыла на базу в оговоренное время. На протяжении пяти дней велись ее поиски. В то время оборудование не позволяло анализировать глубины. На ее борту было 52 моряка.


Автор: Катерина Лукьянчук
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