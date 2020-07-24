Киберполиция блокировала деятельность мошенников, которые воровали чужие деньги с банкоматов

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Киберполиция блокировала деятельность мошенников, которые с помощью специальных накладок воровали чужие деньги с баннкоматов

Сотрудники киберполиции в Черниговской области совместно со следователями полиции области с привлечением спецназа и под процессуальным руководством местной прокуратуры блокировали противоправную деятельность семейной пары. Злоумышленники вмешивались в работу банкоматов для незаконного завладения деньгами граждан, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что преступники приезжали из столицы в Чернигов, где на местных банкоматах размещали специальные накладки. Далее они ждали, пока кто-то воспользуется банкоматом для снятия наличных.

Поскольку накладки физически препятствовали выдачи купюр, граждане считали, что банкомат не работает, и уходили, не получив средств. После того злоумышленники вынимали накладку и забирали деньги. По предварительным данным, ущерб, нанесенный гражданам, достигает четверти миллиона гривен.

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