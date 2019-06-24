Украинские медики призывают украинцев уделять больше внимания своему здоровью

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Украинские медики призывают украинцев уделять больше внимания не деньгам и изнурительному труду, а собственному здоровью и отдыху

Отечественные медики все чаще бьют тревогу, призывая украинцев больше уделять внимания не деньгам и изнурительному труду, а собственному здоровью и отдыху, информирует enovosty.com/news.

А связано это с эмоциональным истощением или так называемым синдромом эмоционального выгорания. Во Всемирной организации здравоохранения новую болезнь описывают как «хронический стресс на рабочем месте, с которым своевременно не справились». Данный вид болезни сопровождают симптомы снижения уровня энергии в организме, снижение продуктивности работы и моральное истощение.

Врачи подчеркивают, что на эмоциональное выгорание очень часто большинство населения не обращает внимания. Однако, когда все таки диагностируют моральное истощение, необходимо замедлиться, уменьшить темп работы, делать между отдельными заданиями большие перерывы.

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Также рекомендуется взять внеочередной отпуск или больничный на несколько недель. За этот период можно будет отдохнуть и восстановить силы.