Стало известно, как водород может помочь выходу из экономического кризиса
Стало известно, как водород может помочь выходу из климатического и экономического кризиса
По всему миру происходит поддержка направлений, связанных с водородными технологиями, а многие правительства принимают стратегии развития данного направления, информирует enovosty.com/news.
Водородная тематика активно популяризуется как в странах, которые узконаправленно занимаются данной проблематикой многие годы (Канада, Южная Корея, Япония), так и в других странах (Перу, Австралия и Марокко). Национальные стратегии внедрения водородных технологий действуют в транспортной и энергетической отраслях, а также в отраслях жилищно-коммунального хозяйства. В июне Германия подготовила национальный план по водородным технологиям, бюджет которого составляет 7 млрд евро. В Евросоюзе данным направлением активно занимаются Австрия и Франция.
Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс обнародовал план «Green Hydrogen Investment and Support Report» по развитию водородной отрасли до 2030 года. В плане отмечается, что водород играет важную роль в достижении процветающей и чистой экономики. А инвестиции в данные технологии будут способствовать построению новейшей экономической модели Европы.
План подготовлен на основании проведенного исследования «FCH JU Hydrogen Roadmap Europe» по существующему спросу на водород и исследований «2х40 ГВт зеленого водорода для Европейской зеленой соглашения» и «Зеленый водород Европы» относительно объемов производства до 2030 года. Общий объем инвестиций оценивается в 430 млрд евро, а требуемая поддержка составляет 145 млрд евро.
Читайте: Стратегия "Самодостаточность": ответ Минфина на кризис из-за пандемии
Важно отметить значение водородных технологий для Украины. В первую очередь, это возможность восстановления потенциала Украины и создание развивающейся отрасли, которая может сделать страну энергетически независимой. Важным фактором в данной ситуации является существующий потенциал альтернативной энергетики. Также важно подчеркнуть, что согласно стратегии «Green Hydrogen Initiative 2×40 gigawatt», Украине выделяются новые мощности по созданию «зеленого» водорода.