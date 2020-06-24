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Скандал с «рабочей бабой и корабельной сосной»: Реакция и биография нардепа Аллахвердиевой

Главная » Последние новости » Новости общества » Скандал с "рабочей бабой и корабельной сосной": Реакция и биография нардепа Аллахвердиевой
 
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Ирина Аллахвердиев - "икона стиля" Верховной Рады Украины девятого созыва

Лидеры партии «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко в Николаеве с невыключенными микрофонами очень эмоционально и в выражениях обсудили коллегу из Николаева Ирину Аллахвердиеву.После этого пикантный разговор сразу разлетелся в Сети, вызвав массу обсуждений. Корниенко назвал женщину «красоткой», добавив: «Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг тон ту мач. Слушай, а баба рабочая вообще. Она тут отху*рит бл*ть тебе 300 встреч за 4 месяца. Выиграем тут подчистую», информирует enovosty.com/news.

Ещё более бурную реакцию у общества вызвала реакция на скандал самой Ирины Аллахвердиевой, которая заявила, что СМИ распространяют недостоверную информацию и разговор ее коллег по партии, который спровоцировал скандал, был смонтирован. По её словам, монтаж видео и скандал вокруг него – это проделки политических оппонентов, которые накануне выборов сводят политические счеты и пытаются повлиять на электорат.

Скандал с «рабочей бабой и корабельной сосной»: Реакция и биография нардепа Аллахвердиевой

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Ирина Валерьевна Аллахвердиева родилась 26 августа 1978 года в Николаеве. Аллахвердиева является директором Николаевской областной дирекции ЗАО СК «Уника». Она была заместителем директора по развитию в Николаевском филиале ЗАО АСК «ИНГО Украина», работала заместителем директора Николаевского городского страхового агентства ЗАО «Инкомстрах». Аллахвердиева является членом Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председателем подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного регулирования. Депутат любит гламурную одежду и с модные дорогие аксессуары. В частности, её замечали с сумочкой от Gucci за 1892 доллара и с iPhone 11 Pro Max за 41 000 гривен.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 814

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