СБУ блокировала незаконную добычу гранита

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СБУ блокировала незаконную добычу гранита на карьерах в Житомирской области

Служба безопасности Украины задокументировала незаконную добычу гранита на более 70 млн гривен, информирует enovosty.com/news.

В ходе досудебного следствия оперативники спецслужбы установили, что организовала нелегальную добычу группа иностранцев из Закавказья, которые на протяжении нескольких последних лет проживают в нашей стране. Сейчас проверяется законность их пребывания в Украине

Злоумышленники за наличные скупали незаконно добытый гранитный камень на карьерах в Коростышевском районе Житомирской области. Технологическую обработку гранита осуществляли в легальных камнеобрабатывающих цехах, аффилированных с фигурантами дела. Для легализации продукции и формирования пакета таможенных документов для дальнейшего вывоза за границу организаторы оформили на «своих» брокеров несколько ФЛП-ов. Они занимались таможенным и логистическим сопровождением экспорта гранита. По оперативной информации, за последние несколько лет дельцы реализовали продукции на более чем 85 млн гривен, в то время как по документам — на 14 млн

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