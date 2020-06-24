«Не будет имени, не будет выпивки»: в английских пабах начинают действовать новые правила

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В английских пабах начинают действовать новые правила

Пьющие в английских пабах должны будут назвать свое имя перед тем, как заказать выпить. В барах не будет живых выступлений. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Пабы, рестораны и парикмахерские должны будут вести учет клиентов в течение 21 дня, чтобы помочь тестированию и отслеживанию работы государственной службы здравоохранения, целью которой является обнаружение и локализация вспышек COVID-19.

По словам правительства, живые выступления, включая драму, комедию и музыку, также не будут разрешены. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что 4 июля пабы, рестораны и отели могут вновь открыться в Англии, что ослабит блокировку коронавируса, которая практически блокировала экономику. Он также сократил социальную дистанцию ​​с 2 метров до 1 метра, что позволит открыть еще больше пабов и ресторанов.

«Как отрасль мы будем делать все возможное, чтобы наши клиенты и персонал были в безопасности в наших пабах. У нас есть серьезные опасения по поводу сбора и хранения личных данных клиентов при посещении паба», — сказала генеральный директор BBPA Эмма МакКларкин.

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