Киберполиция блокировала деятельность преступников, которые «продавали» несуществующие автомобили

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Киберполиция блокировала деятельность преступников, которые "продавали" гражданам несуществующие автомобили

Сотрудники киберполиции в Днепропетровской области совместно с детективами полиции области под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили организованную группу, участники которой обманывали граждан под предлогом продажи автомобилей через интернет, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что в группировку входило 7 местных жителей. Фигуранты разместили в сети интернет объявление о продаже автомобилей по заниженной стоимости или в кредит от имени известных компаний и официальных дистрибьюторов.

Основным условием продажи автомобилей была подписка в сумме от 30% стоимости автомобиля. Деньги пострадавшие перечисляли на подконтрольные фигурантам счета или непосредственно в офисных помещениях, специально арендуемых участниками группы. Деятельность таких офисов зафиксирована в Днепре, Павлограде, Каменском и Бердянске.

Работники офисов уверяли клиентов в законности заключения договоров купли-продажи автомобилей, бланки которых изготавливались непосредственно в указанных офисах. После получения предоплаты злоумышленники придумывали разные причины для отсрочки передачи автомобиля клиенту. После чего исчезали и открывали новые офисы.

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Преступная группа действовала с февраля 2019 года. Предварительно установлено, что фигуранты обманули более 150 человек на общую сумму около 12,5 млн грн.

Полицейские провели 15 санкционированных обысков в офисах мошенников и по местам проживания членов группировки. По результатам обыска изъята компьютерная техника, бланки, подписанные фиктивные договора, печати и платежные карты.