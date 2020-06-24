Финансовая система должна быть готова к негативным последствиям карантина, — Нацбанк

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В Национальном банке сообщили, что финансовая система должна быть готова к негативным последствиям карантина

В Национальном банке Украины сообщили, что украинский банковский сектор вошел в вызванный пандемией кризис в хорошей форме и с достаточным запасом прочности, информирует enovosty.com/news.

Благодаря очистке банковского сектора, внедрению международно признанных требований к капиталу и ликвидности, регулярному стресс-тестированию и внедрению других мер по повышению надежности сектора новый кризис не привел к сбоям в работе банковской системы. Национальный банк задействовал весь инструментарий, который используют регуляторы мира, чтобы банки могли гибко реагировать на кризис и поддерживать кредитование.

Банковские услуги предоставлялись непрерывно, вкладчики постоянно имели доступ к своим счетам, банки обеспечили безопасность работы сети. Оттоки вкладов длились чуть больше недели, а затем возобновился рост депозитов. Это положительно контрастирует с тем, как украинский банковский сектор проходил предыдущие кризисы. Однако финансовая система должна быть готова к негативным последствиям карантина в среднесрочной перспективе.