В Украине запуск электронного правительства возможен через 5-7 лет, — эксперт

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Первый день щенков собак на службе

Все фото »

Новости общества

24.05.2019 г.
22:29Стало известно, когда в Украине будет действовать новое правописание
22:00Ученые утверждают, что глобальное потепление заставит людей сократить рабочее время
17:54В Украине запуск электронного правительства возможен через 5-7 лет, - эксперт
14:08"Епифаний, не разрушай церковь": В столице проходит митинг в поддержку Филарета
13:47Последний звонок 2019: названа дата окончания учебного года в украинских школах
13:45В Украине появится новый способ бесконтактной оплаты проезда
13:33Психологи рассказали, какими людьми проще манипулировать
Все новости общества

Аналитика

24.05.2019

Экономические вызовы для новой президентской администрации

Экономические вызовы для новой президентской администрации
Для ускорения экономического роста и уменьшения макроэкономических рисков Украины нужно ускорить внедрение структурных реформ и соблюдать договоренности ...
23.05.2019

Итоги дня: Гаага для России, проблемы ЦИК и "ответка" Привата

Итоги дня: Гаага для России, проблемы ЦИК и ответка Привата
Приватбанк подал иск к Коломойскому в США, у ЦИК "есть ряд вопросов" по законодательству перед стартом предвыборной кампании, а РФ"не нашла" 80 пленных ...
22.05.2019

Итоги дня: Напряженный день в Раде, страсти вокруг МВФ и украинцы в плену

Итоги дня: Напряженный день в Раде, страсти вокруг МВФ и украинцы в плену
Сегодня в стенах Верховной Рады Украины прозвучало много очень эмоциональных высказываний, новоизбранный президент продолжает назначать новых людей, ...

Последние новости

24.05.2019 г.
22:49 Европейская солидарность: партия Порошенко сменила название
22:29 Стало известно, когда в Украине будет действовать новое правописание
22:26 Во Франции, в центре Лиона произошел взрыв - есть раненые
22:21 Без операций и пересадок: ученые нашли новый способ лечения ран
22:00 Ученые утверждают, что глобальное потепление заставит людей сократить рабочее время
20:58 В Австралии Uber запускает подводное такси (ВИДЕО)
20:40 Медики назвали повседневные вредные привычки человека
20:34 Николай Капитоненко рассказал о влиянии военной помощи США на ситуацию на Донбассе
20:18 Washington Post: Китай стремится приобрести технологии Украины для усиления своей армии
20:00 В Японии будут тушить пожары с помощью роботов
19:54 The Washington Times: Китай усиливает пропагандистскую риторику в торговой войне с США
19:13 Reuters: В РФ американец, обвиняемый в шпионаже, подвергался угрозам в тюрьме
18:45 У вершины Эвереста выстроилась очередь в 300 человек: два альпиниста погибли
18:37 Как легко похудеть без диет и занятий спортом
18:29 "Вы крадете наше будущее!" - массовые протесты немецких школьников
18:14 В оккупированном Донецке из-за обнищания населения закрываются супермаркеты
17:54 В Украине запуск электронного правительства возможен через 5-7 лет, - эксперт
17:35 В Одессе возле мэрии задержали полуобнаженного "крымского милиционера" (ФОТО)
17:08 СБУ блокировала контрабандную переправку наркотических средств за границу
16:43 После внеочередных выборов "Батькивщина" и политсила Зеленского получат большинство в Раде - эксперт
16:20 Коломойский готовится к атаке на Ахметова в энергетической сфере - СМИ
16:13 В Киеве прошел синод ПЦУ: Филарет настаивает на существовании Киевского патриархата
15:52 Украинские военные уничтожили штаб оккупантов на Донбассе (ВИДЕО)
15:32 Кабмин смог заложить фундамент для устойчивого роста экономики, - Гройсман
15:12 В России через манипуляции и фейки сообщают о "росте производства", - Злой Одессит
15:00 “Убедите абонента вернуть долг”: Как действует система социального кредитования в Китае
14:45 В Huawei заявили о разработке собственной операционной системы уже в этом году
14:30 Импорт подержанных авто в Украине превысил ввоз новых машин в 5 раз
14:20 "Ноль миллилитров и не больше": медики назвали безопасную для здоровья дозу алкоголя
14:08 "Епифаний, не разрушай церковь": В столице проходит митинг в поддержку Филарета
14:01 Интерпол разоблачил международную сеть педофилов, спасено более 50 детей
13:54 Тереза Мэй расплакалась, объявив о своей отставке (ВИДЕО)
13:47 Последний звонок 2019: названа дата окончания учебного года в украинских школах
13:45 В Украине появится новый способ бесконтактной оплаты проезда
13:39 Медики назвали самые первые признаки сахарного диабета
13:33 Психологи рассказали, какими людьми проще манипулировать
13:31 Украинских водителей предупредили о новых штрафах: что нужно знать
13:25 Украинские полярники с помощью беспилотников создают 3D-карты Южного полюса (ФОТО)
12:43 Украина идет по французскому пути субсидирования тарифов на электроэнергию для населения, - энергоэксперт
12:33 Украинские ракеты "Ольха-М" и "Ольха-Р" успешно прошли испытания (ВИДЕО)
12:31 Назвали самый опасный вид курения
12:28 Мониторинг государственных выплат: Минфин начнет проверки получателей социальной помощи
12:20 В США успешно протестировали новую тактическую гиперзвуковую ракету
12:13 Путин заказал 76 новых истребителей Су-57 в отчаянной попытке конкурировать с США
11:01 Назвали дату полетов Boeing 737 в США
10:49 Возле аэропорта "Борисполь" построят восьмиэтажный отель
10:43 Не простили бутерброды на Майдане: экс-помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд отказали в визе
10:43 Украина получит 300 млн от США
10:25 Стало известно, когда Украина догонит Польшу
10:09 Большой обман Путина,- эксперт
09:57 Покупка ДТЭК «Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго» не снизит конкуренцию – Юрий Боровик
09:38 В Москве начался транзит власти: что будет с Путиным?
09:20 Кипр поставил исторический рекорд по оттоку инвестиций из РФ
09:07 Трамп разрешил рассекретить любую информацию из доклада Мюллера
08:59 В Украине предрекли наихудший сценарий отопительного сезона
08:28 Путин отправит военных в Конго
23.05.2019 г.
22:00 Мужчина выжил после выстрела из арбалета прямо в сердце
21:20 Супрун рассказала, в каких больницах Украины будут проводить операции по трансплантации
20:58 США планируют увеличить военную помощь Украине
20:42 Пакистан успешно испытал баллистическую ракету, способную нести ядерную боеголовку (ВИДЕО)
Все новости »

В Украине запуск электронного правительства возможен через 5-7 лет, — эксперт

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине запуск электронного правительства возможен через 5-7 лет, - эксперт
 
Печать Отправить на почту

 

 

Эксперт Елена Минич считает, что в Украине запуск электронного правительства возможен только через 5-7 лет

Эксперт в сфере цифровой экономики Елена Минич считает, что в Украине запуск электронного правительства может произойти только через 5-7 лет, информирует enovosty.com/news.

По мнению эксперта, термин «e-government» включает в себя не только оформление паспорта онлайн, но и структурные изменения в работе госструктур. «Без автоматизации процессов в госорганах ни одна онлайн-услуга не будет работать. Однако, в первую очередь, необходимо ликвидировать все устаревшие компьютерные системы и провести реинжиниринг бизнес-процессов», – сообщает Минич.

В Украине запуск электронного правительства возможен через 5-7 лет, — эксперт

Кроме того, необходимо отметить, что электронное правительство предоставляет возможность гражданам страны иметь доступ ко всем онлайн-услугам государства. А для успешного функционирования системы, по мнению эксперта, необходимо выполнить три основных требования: обеспечить наличие современной информационной инфраструктуры, позволяющей обеспечить качественным интернетом каждого украинца, сделать доступными онлайн-услуги государственных органов власти в электронном виде и обеспечить высокий уровень компьютерной грамотности всех слоев населения.

Читайте: Электронное правительство: Эстония выигрывает войну с бюрократией


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 151

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Вакарчук сообщил, как будет совмещать политику и музыку
В Верховный суд поступил иск о признании противоправным указа Зеленского о роспуске парламента
Рада не поддержала законопроекты Зеленского. Как прошел насыщенный день?
Вакарчук сообщил, как будет совмещать политику и музыкуВ Верховный суд поступил иск о признании противоправным указа Зеленского о роспуске парламентаРада не поддержала законопроекты Зеленского. Как прошел насыщенный день?
Все Выборы

Аналитика

Экономические вызовы для новой президентской администрации
Итоги дня: Гаага для России, проблемы ЦИК и "ответка" Привата
Итоги дня: Напряженный день в Раде, страсти вокруг МВФ и украинцы в плену
Что посеешь, то и пожнешь: Прогнозы аграрного рынка
Американо-китайская торговая война и ее украинский фронт
Итоги дня: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и Кабмина и "заборизация" Крыма
Что говорят звезды: астрологи о новоизбранном президенте Зеленском
Итоги дня: Роспуск коалиции, громкие отставки и еще один удар по РФ
Иран и Трамп опять раскачивают мир. Год спустя
Итоги дня: Выстраданная дата инаугурации, "Голос" Вакарчука и "революция" в Екатеренбурге
Все статьи


Читайте также

Электронное правительство: Эстония выигрывает войну с бюрократией

Армия

Боевая разведывательная машина БРМ-1К
Гранатомет М320 (США)
Самоходная гаубица 155-мм PzH 2000 (Германия)
Танк «Тирекс»
Вся армия    >>

Персоны

Александр
АЛЬТМАН
Евгений
ЕРМАКОВ
Дмитрий
ТЫМЧУК
Буравель
ДМИТРО
Все персоны    >>

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы


астрологи о новоизбранном президенте Зеленском


Прогнозы аграрного рынка

Последние новости в соцсетях



bigmir)net TOP 100

 