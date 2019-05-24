В Украине запуск электронного правительства возможен через 5-7 лет, — эксперт

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Эксперт Елена Минич считает, что в Украине запуск электронного правительства возможен только через 5-7 лет

Эксперт в сфере цифровой экономики Елена Минич считает, что в Украине запуск электронного правительства может произойти только через 5-7 лет, информирует enovosty.com/news.

По мнению эксперта, термин «e-government» включает в себя не только оформление паспорта онлайн, но и структурные изменения в работе госструктур. «Без автоматизации процессов в госорганах ни одна онлайн-услуга не будет работать. Однако, в первую очередь, необходимо ликвидировать все устаревшие компьютерные системы и провести реинжиниринг бизнес-процессов», – сообщает Минич.

Кроме того, необходимо отметить, что электронное правительство предоставляет возможность гражданам страны иметь доступ ко всем онлайн-услугам государства. А для успешного функционирования системы, по мнению эксперта, необходимо выполнить три основных требования: обеспечить наличие современной информационной инфраструктуры, позволяющей обеспечить качественным интернетом каждого украинца, сделать доступными онлайн-услуги государственных органов власти в электронном виде и обеспечить высокий уровень компьютерной грамотности всех слоев населения.

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