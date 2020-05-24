Украину этим летом ждут засуха и снижение уровня воды в реках, — метеопрогноз

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Нынешнее лето в разных регионах планеты проявит себя по разному. Украину например, ждёт засуха и потеря урожая. А вот части европейских стран надо быть готовыми к чрезмерному количеству осадков, что может спровоцировать масштабные наводнения. Данный прогноз на лето опубликован на AccurWeather.

Так, согласно данным метеорологического портала, климатические изменения на планете вносят свои коррективы в сезонные факторы. И если одна часть Европейского континента будет переживать сложные погодные условия, связанные с чрезмерным количеством осадков, то другую часть Европы, вместе в Украиной, напротив, ждёт засуха.

По мнению метеорологов AccurWeather, в Южной части Европы будет преобладать жаркая погода с температурой 30-40С. Это приведёт к засухе и снижению уровня воды в реках.

В Северной части Европы, напротив, ожидается сезон обильных дождей, гроз и градов, которые могут привести к масштабным наводнениям, экологическим и гуманитарным проблемам.

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