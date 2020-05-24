Сырость и холод останутся в Украине до конца мая, лето придёт по календарю, — синоптик

Главная » Последние новости » Новости общества » Сырость и холод останутся в Украине до конца мая, лето придёт по календарю, - синоптик Сырость и холод останутся в Украине до конца мая, лето придёт по календарю, - синоптик

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До конца мая в Украине не стоит ожидать существенного потепления, сырость и холодная погода останутся практически до конца месяца, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, немного потеплеет к концу месяца, порядка 2-5 градусов плюс, но это потепление будет крайне незначительное. , информирует enovosty.com/news.

Настоящее летнее тепло стоит ждать не ранее начала июня, — сообщила синоптик.

А пока Украину практически не всей территории ждут дожди и прохладная погода.

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В воскресенье 24 мая в Киеве прохладно и солнечно, но уже к вечеру жителям столицы следует быть готовыми к осадкам, которые пригонит западный атмосферный фронт.

В воскресенье днем температура воздуха не поднимется выше отметки +14 градусов, а вот ночью существенно похолодает: +3,+4 градуса.