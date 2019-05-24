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Психологи рассказали, какими людьми проще манипулировать

Главная » Последние новости » Новости общества » Психологи рассказали, какими людьми проще манипулировать
 
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Ученые заявили, что существуют люди, которые очень просто поддаются под влияние других, ими обычно очень легко манипулировать.

Специалисты провели исследование, в котором принимало участие 316 добровольцев. Им нужно было ответить на вопросы, которые раскрывали бы их внутренние качества, информирует enovosty.com/news.

Ученые пришли к выводу, что стеснительные и пугливые люди проще всего поддаются влиянию. Это происходит из-за того, что они очень сильно зависят от мнения окружающих.

Эксперты подчеркивают, что уверенных и самодостаточных людей очень тяжело в чем-то убедить. Они не чувствуют никого дискомфорта рядом с авторитетными фигурами. Их не очень просто упросить помощь в чем-то. Но, если услуга носит ограничение по времени, то они могут поддаться на уговоры.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 224

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