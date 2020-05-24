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Консульства Чехии начали выдавать визы украинцам несмотря на карантин

Главная » Последние новости » Новости общества » Консульства Чехии начали выдавать визы украинцам несмотря на карантин
 
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Консульства Чехии в Киеве и Львове возобновили свою работу и будут выдавать визы трудовым мигрантам несмотря на карантин, - заявил Глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Консульства Чехии начали выдавать визы украинцам несмотря на карантин

Так, консульство Чехии во Львове уже начало свою работу с 22 мая, а в Киеве двери консульства откроются уже с 25 числа. , информирует enovosty.com/news.

Глава МИД отметил, что Чехия сейчас нуждается в трудовых мигрантах из Украины, особенно в сферах сельского хозяйства и медицины.

Более того, высококвалифицированным кадрам в области медицины, научных сотрудников, студентов, профессионалов в социальной сфере и сельском хозяйстве будет предоставлена возможность подать заявление на продление ВНЖ.

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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