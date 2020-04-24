СБУ разоблачила масштабное производство контрафактных дезинфицирующих средств (ВИДЕО)

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В Херсонской области СБУ разоблачила масштабное подпольное производство контрафактных дезинфицирующих средств

Масштабное производство контрафактных антисептических препаратов сомнительного качества разоблачила и блокировала в Херсонской области Служба безопасности Украины, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что подпольный цех по кустарному изготовлению дезинфицирующих растворов работал на территории одного из частных предприятий в Новотроицке. Контрафактный товар фигуранты производили под видом отечественных торговых марок для продажи на территории разных регионов Украины

Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили на месте нелегального производства почти 8 тонн фальсифицированных дезинфицирующих растворов. Также обнаружено пустую пластиковую тару различной емкости, поддельные этикетки и оборудование для изготовления фальсификата. Изъятую продукцию направлено на экспертизу.