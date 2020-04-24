«Мы тут чей прорыв снимаем?»: Зеленский пародировал Саакашвили в 95 квартале (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » "Мы тут чей прорыв снимаем?": Зеленский пародировал Саакашвили в 95 квартале (ВИДЕО) "Мы тут чей прорыв снимаем?": Зеленский пародировал Саакашвили в 95 квартале (ВИДЕО)

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В Сети вспомнили о том, как студия "Квартал 95" высмеивала грузинского политика Михаила Саакашвили.

Еще весной 2017 года в передаче «Вечерний Квартал» довольно жестко высмеяли Саакашвили. Напомним, тогда Михаил Саакашвили устроил скандальный прорыв через границу Украины из Польши, информирует enovosty.com/news.

При этом самого Саакашвили сыграл на тот момент руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский. Во время выступления Саакашвили назвали «первым нерастаможенным человеком Украины на польских номерах», который, снимая накладную косу с «Юлии Тимошенко»(Елены Кравец), обращается к ней: «Юля, занюхать дай!»

«Так вперед, за грузинской звездой кочевой, на руках заносите меня!», — пародировал Саакашвили Владимир Зеленский, танцуя вместе с «украинскими пограничниками». Спустя три года песня сбылась.

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