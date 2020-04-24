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Киберполиция разоблачила продавца-консультанта в краже данных банковских карт клиентов супермаркета

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция разоблачила продавца-консультанта в краже данных банковских карт клиентов супермаркета
 
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Сотрудники Киберполиции разоблачили продавца-консультанта, который копировал реквизиты карточных счетов клиентов во время осуществления ими покупки в супермаркете

Сотрудники Киберполиции Хмельницкой области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили 23-летнего местного жителя, который с помощью специального технического оборудования опустошал банковские счета граждан, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что для реализации своей преступной деятельности фигурант временно трудоустроился на должность продавца-консультанта в супермаркет. Мужчина заранее в сети интернет приобрел устройства для считывания секретной информации с магнитных лент банковских карт (скиминговое оборудование) и осуществлял копирование реквизитов карточных счетов клиентов. PIN-коды доступа к карточным счетам клиентов он получал во время визуального наблюдения за тем, как покупатели вводили в POS-терминале соответствующие комбинации.

Киберполиция разоблачила продавца-консультанта в краже данных банковских карт клиентов супермаркета

Впоследствии мужчина с помощью специального технического оборудования и программных средств записывал полученную банковскую информацию на пластиковые карты. Таким образом он дублировал банковские карточки граждан. После чего снимал деньги со счетов пострадавших в банкоматах Хмельницкой области.

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Правоохранители провели обыски по адресам проживания и временного пребывания фигуранта. По результатам изъято скиминговое оборудования, энкодер, компьютерную технику, флэш-накопители, черновые записи и пластиковые карточки. Изъятую технику направили на экспертизу.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 52

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