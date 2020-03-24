СБУ блокировала незаконный сбыт взрывных устройств (ВИДЕО)

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В Кировоградской области сотрудники СБУ блокировали незаконный сбыт взрывчатых устройств

Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла в Кировоградской области противоправный сбыт взрывных средств поражения, нелегально вывезенных из района проведения операции Объединенных сил, информирует enovosty.com/news.

По данным следствия, житель Александрии подпольно делал самодельные взрывные устройства для продажи. Мастерскую по изготовлению средств поражения он устроил в арендованном гараже. Боевые элементы для взрывчатки фигурант незаконно вывозил из района проведения операции Объединенных сил. Готовые средства поражения он пытался реализовать на территории региона через личные связи.

Правоохранители задержали злоумышленника на одной из городских улиц после сбыта 13 самодельных взрывных устройств общим весом более килограмма взрывчатого вещества. Во время обысков по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ изъяли еще 5 взрывчатки.

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