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Нацполиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Нацполиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков (ВИДЕО)
 
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В Киевской области сотрудники Нацполиции обнаружили подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков

Полиция Киевщины обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков. Обнаружили подпольный цех полицейские группы реагирования Вышгородского района. Осмотрев помещение бывшего дома культуры, правоохранители заметили в одной из комнат лабораторию, информирует enovosty.com/news.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. При проведении неотложного обыска полицейские обнаружили пластиковые цистерны с различными жидкостями, оборудование для изготовления дезинфицирующего средства, различные емкости и этикетки на расфасованную «готовую» продукцию. На момент обнаружения подпольного цеха там находилось два человека. Их доставили в отдел полиции.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 1. ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 29

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