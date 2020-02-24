На Донбассе оккупанты оборудуют новые огневые позиции для танков и САУ, — разведка

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В пресс-службе Минобороны сообщили, что на оккупированном Донбассе террористы оборудуют новые огневые позиции

В пресс-службе Министерства обороны Украины сообщили, что оккупационные пророссийские силы на Донбассе усиливают подготовку частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) для активизации боевых действий, информирует enovosty.com/news.

А именно, на прошлой неделе оккупанты проводили учения своих артиллерийских подразделений с целью отработки нанесения ударов по целям в обороне ОС и отработки огневой поддержки своих передовых подразделений при обострении военной обстановки.

В сообщении говорится, что российские оккупационные войска оборудуют новые позиции для артиллерийских установок (САУ) и формируют мощный запас артиллерийских боеприпасов.