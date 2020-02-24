Киберполиция блокировала деятельность нелегальных онлайн-кинотеатров

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Киберполиция разоблачила мужчину, который создал несколько онлайн-кинотеатров

В Черниговской области сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно со следователями областной полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры пресекли противоправную деятельности 31-летнего местного жителя, информирует enovosty.com/news.

Фигурант самостоятельно создал несколько онлайн-кинотеатров и администрировал их. Таким образом он распространял аудиовизуальные произведения, тем самым нарушая авторские права правообладателей, представителями которых является Украинская антипиратская ассоциация.

Основой доходов мошенника была оплаченная реклама, которая размещалась на его онлайн-ресурсах. Таким образом администратору удалось заработать более полумиллиона гривен. Предварительно установленный материальный ущерб, нанесенный правообладателям, составляет около 4 миллионов гривен.

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Правоохранители провели обыск и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, карты памяти, жесткие диски, документы и заметки фигуранта. Изъятое направлено на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине подозрения. Ему грозит до двух лет тюрьмы.