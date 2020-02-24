Госчиновники сами определяют размеры премий: Из чего состоят и как начисляются зарплаты министров в Украине

Главная » Последние новости » Новости общества » Госчиновники сами определяют размеры премий: Из чего состоят и как начисляются зарплаты министров в Украине Госчиновники сами определяют размеры премий: Из чего состоят и как начисляются зарплаты министров в Украине

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Вопрос структуры зарплат и премий министрам и госчиновникам продолжает волновать украинское общество.

В Украине оклады министров сравнительно небольшие, зато есть большие, а иногда и «заоблачные» ежемесячные премии, информирует enovosty.com/news.

Издание «Экономическая правда» проанализировало оклады, премии, вознаграждения и структуру зарплат госчиновников.

Напомним, ранее внимание общественности привлекла информация о баснословных надбавках и премиях для членов Кабмина за декабрь. Суммы для министров и их заместителей, которые составили свыше 100 тысяч гривен возмутили часть общества. Как стало известно, украинские министры и их заместители получили предновогодние премии и надбавки в размере нескольких сотен процентов от оклада.

Как выяснила ЭП, согласно украинскому законодательству, обязательные выплаты выглядят так:

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Должностной оклад министра — 16 тыс грн, заместителя — 14 тыс грн.

Надбавка за выслугу лет — 3% от должностного оклада за каждый год, не более 50% от оклада.

Однако самый интересный момент это так называемые переменные выплаты. К переменным выплатам относятся:

— Надбавка за интенсивность труда в размере до 100% должностного оклада.

— Премия в соответствии с личным вкладом в общие результаты работы в пределах средств, предусмотренных в смете на премирование работников соответствующего органа.

— Материальная помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска в размере, не превышающем среднемесячной зарплаты работника.

— Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Сейчас большую часть зарплат украинских министров и их заместителей составляют премии и надбавки, которые практически не зависят от конкретных достижений в работе соответствующего министерства.

Зарплаты министрам, процедуры выплаты надбавок, премий и пособий определены постановлением правительства. То есть чиновники Кабмина сами определяют размеры своих зарплат и премий своим постановлением.

Согласно постановлению, должностной оклад премьер-министра составляет 20 тыс грн, первого вицепремьер-министра — 18 тыс грн, вицепремьер-министра — 17 тыс грн, министра — 16 тыс грн, первого заместителя министра — 15 тыс грн , заместителя министра — 14 тыс грн.

Оклад министра составляет 16 тыс грн, до 100% оклада может составлять надбавка за интенсивность труда, еще по 3% оклада — доплата за каждый год выслуги лет в должности и госслужбе, премия ежегодная материальная помощь в размере до среднемесячной зарплаты работника.

Таким образом, без дополнительных премий, которые согласовывает вицепремьер, получается 36 тыс грн в месяц или 29 тыс грн на руки.

Однако министры дополнительно могут получать премии и надбавки.

Решение о премиях и надбавках согласовывает:

— премьер-министру, первому вицепремьер-министру, вицепремьер-министру, министру Кабинета министров и его заместителям — премьер-министр,

— другим министрам — вицепремьер-министр,

— первому заместителю и заместителю министра — министр.

То есть фактически министр сам определяет размеры премий для своих многочисленных заместителей. При этом в Украине пока нет четкой юридической связи между выполнением задач и зарплатой (премией) министров и заместителей.

Формально уровень зарплат министров и их KPI определяет Кабинет министров как коллегиальный орган. KPI для министров фактически определены в программе деятельности правительства.

Верховная Рада утверждает программу и контролирует ее выполнение через ежегодный отчет Кабмина. Неформально премьер-министр может устанавливать KPI для министров, но юридический механизм контроля и стимулы для выполнения таких KPI отсутствуют.

Мировая практика показывает, что ключевым элементом зарплаты чиновников является должностной оклад, обычно достаточно высокий (3-10 тыс евро в месяц). Премий и доплат почти нет, есть компенсация расходов на командировки и других текущих затрат.