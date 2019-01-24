Синоптики: Снежный циклон уходит из Украины

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Непогода покидает Украину. Снежный циклон движется на северо-восток.

В Украине наконец-то прекратится затяжной снегопад. Циклон покидает территорию нашей страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр, информирует enovosty.com/news.

Синоптики передают, что снежный балканский циклон, из-за которого вчера были парализованы многие города, постепенно уходит из Украины. Просторы страны он покидает в северо-восточном направлении.

Сегодня утром во многих регионах Украины снежный покров достигал 0,6 метров. Рекордсменом стала Полтавщина – здесь выпало 0,65 метров снега. В Карпатах покров достигал 0,61 метра.

24 января ожидается морозная погода. В северных и западных регионах столбики термометры опустятся до -6 в дневное время. В восточных и центральных будет немного теплее – до -2 градусов днем. На юге будет преобладать относительное тепло – днем 2-4 градуса выше ноля.

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Напомним, что из-за снежного циклона в Украине 23 января во многих областях были введены запреты на передвижение грузовиков. Фуры остановились на трассах Винницкой, Кировоградской, Одесской и Киевской областей. Из-за ухудшения работы коррективы в свою работу внесли «Укрпочта» и «Новая почта». Компании предупредили клиентов о возможных задержках отправлений.