Полицейские разоблачили банду, которая удерживала людей в трудовом рабстве

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Полицейские Донетчины разоблачили банду, которая удерживала граждан уязвимых категорий в трудовом рабстве

Полицейские Донетчины разоблачили банду, которая удерживала людей в трудовом рабстве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует enovosty.com/news.

Злоумышленники занимались трудовой эксплуатацией граждан уязвимых категорий: наркозависимых, бездомных и других лиц. Около 30 мужчин и женщин удерживали в доме под названием «Храм», осуществляли психологическое и физическое воздействие, принуждали к тяжелому труду.

Нахождение пострадавшего в ложном «реабилитационном центре» стоило родным 2000 гривен в месяц. За один рабочий день «работника» злоумышленники получали до 400 грн.

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