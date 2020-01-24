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Полицейские разоблачили банду, которая удерживала людей в трудовом рабстве

Главная » Последние новости » Новости общества » Полицейские разоблачили банду, которая удерживала людей в трудовом рабстве
 
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Полицейские Донетчины разоблачили банду, которая удерживала граждан уязвимых категорий в трудовом рабстве

Полицейские Донетчины разоблачили банду, которая удерживала людей в трудовом рабстве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует enovosty.com/news.

Злоумышленники занимались трудовой эксплуатацией граждан уязвимых категорий: наркозависимых, бездомных и других лиц. Около 30 мужчин и женщин удерживали в доме под названием «Храм», осуществляли психологическое и физическое воздействие, принуждали к тяжелому труду.

Нахождение пострадавшего в ложном «реабилитационном центре» стоило родным 2000 гривен в месяц. За один рабочий день «работника» злоумышленники получали до 400 грн.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 536

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