Назвали настоящую причину смерти Александра Македонского
Ученые из Новой Зеландии озвучили новую версию смерти Александра Македонского.
Со слов специалистов, известный полководец скончался из-за аутоиммунного заболевания, информирует enovosty.com/news.
Доктор истории Кэтрин Холл считает, что Александр Македонский умер в июне 323 г. до н. э. Причиной смерти стало заражения организма инфекцией Campylobacter pylori. Другими словами, этот недуг известный как синдромом Гийена-Барре.
В подтверждения этой гипотезы ученые приводят исторические факты. Известно, что после смерти тело полководца не разлагалось почти неделю. Для этого заболевания характерно наличия паралича и поверхностное дыхание.
Археологи отмечают, что раньше смерть констатировали, если отсутствовало дыхание. Так древние врачи решили, что Александр Македонский мертв, а по факту его тело было обездвижено из-за инфекции, которая распространилась по организму.
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