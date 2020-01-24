Контрразведчики СБУ задержали информаторов террористической организации «ДНР»
Контрразведчики СБУ задержали двух активных участников информаторской сети террористической организации «ДНР»
Контрразведчики СБУ задержали двух активных участников информаторской сети террористической организации «ДНР», действовавшей в Лиманском районе Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует enovosty.com/news.
Жительницы Лимана по собственной инициативе присоединились к боевикам псевдореспублики. Через общих знакомых они разыскали участников незаконных вооруженных формирований и договорились о личной встрече в Донецке. По прибытию во временно оккупированный город злоумышленницы прошли специальную разведывательную подготовку. Для каждой из них был разработан индивидуальный шифр для передачи данных.
По возвращению злоумышленницы собирали и передавали кураторам в «ДНР» информацию о подразделениях ВСУ, их численность, вооружение, места дислокации и направления перемещения в районе проведения ООС. Боевиков, в частности, интересовало движение украинских эшелонов по железной дороге. Полученные данные террористы планировали использовать для военных действий и диверсий.
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Служба вычислила и поочередно задержала двоих информаторов. У них дома нашли доказательства агентурной деятельности в пользу НЗФ «ДНР». За участие и содействие в деятельности террористической организации обоим объявлено о подозрении. СБУ установила также их боевиков — «кураторов». Ведется следствие, изучаются связи злоумышленниц