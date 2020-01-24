Контрразведчики СБУ задержали информаторов террористической организации «ДНР»

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

25.01.2020 г.
00:55Зеленский назвал военные действия на Донбассе "шрамом" в отношениях России и Украины
24.01.2020 г.
22:40Минобороны рассказало о планах по закупке бронеавтомобилей для ВСУ в 2020 году
22:20Контрразведчики СБУ задержали информаторов террористической организации «ДНР»
21:54Предметы по желанию: как школьники будут выбирать обучение по новому закону
21:09ООН направила на оккупированный Донбасс 100 тонн гумпомощи
20:55Закон о среднем образовании в Украине: Бухарест увидел ущемление прав меньшинств
20:29Повышение пенсионного возраста: Конституционный суд принял важное решение
Все новости общества

Аналитика

24.01.2020

Итоги дня: Важные перемены в образовании, скандал с Румынией и отмена "зомби-апокалипсиса"

Итоги дня: Важные перемены в образовании, скандал с Румынией и отмена зомби-апокалипсиса
Верховная Рада недавно приняла новый закон "О полном среднем образовании", в Румынии устроили скандал из-за речи Зеленского, а в Китае сообщают о массовом ...
23.01.2020

Итоги дня: Подсчет украинцев, обида Израиля и птичьи неприятности

Итоги дня: Подсчет украинцев, обида Израиля и птичьи неприятности
В Украине сейчас проживает 37,3 миллиона человек, в Deutsche Bahn говорят о том, что будут консультировать УЗ, а не управлять ею, а Евросоюз запретил ...
23.01.2020

Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «страны чудес»

Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «страны чудес»
Упускать возможность прорекламировать инвестиционную привлекательность Украины на юбилейном 50-м Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) ...

Последние новости

25.01.2020 г.
00:55 Зеленский назвал военные действия на Донбассе "шрамом" в отношениях России и Украины
00:22 Около тысячи пятнистых оленей перекрыли дорогу в Чехии (ВИДЕО)
24.01.2020 г.
23:54 14 человек погибли, люди под завалами в результате мощного землетрясения в Турции
23:00 В Лас-Вегасе ведущие автопроизводители поразили новинками посетителей выставки (ФОТО)
22:50 Макрон согласился с предложением "дорогого друга Владимира" обсудить "защиту мира"
22:40 Минобороны рассказало о планах по закупке бронеавтомобилей для ВСУ в 2020 году
22:20 Контрразведчики СБУ задержали информаторов террористической организации «ДНР»
21:54 Предметы по желанию: как школьники будут выбирать обучение по новому закону
21:38 В США подозревают, что "повар Путина" через «Конкорд Менеджмент» финансировал "ферму троллей"
21:33 Верховный суд в Праге приговорил к 10 годам тюрьмы 21-летнего украинца
21:09 ООН направила на оккупированный Донбасс 100 тонн гумпомощи
20:55 Закон о среднем образовании в Украине: Бухарест увидел ущемление прав меньшинств
20:42 Поставки российского газа в Европу рухнули до минимума за 5 лет
20:29 Повышение пенсионного возраста: Конституционный суд принял важное решение
19:57 В США подтвердили второй случай заболевания китайским смертельным коронавирусом, - Reuters
19:47 "Осталось ввести крепостное право": В России собирают подписи под манифестом против узурпации власти
19:44 В РФ начинается тотальный контроль за россиянами, - Аnti-colorados
19:28 В Украине зафиксированы 3 подозрения на китайский смертельный вирус
18:59 Великий пост 2020: когда начинается и что можно есть в дни поста
18:46 Кабмин одобрил постановления о запуске микрокредитования для МСБ
18:17 Пожизненное правление лидеров России и Китая будет проблемой для Запада, - Associated Press
17:54 Сергей Быков рассказал о значении участия Украины в ПАСЕ
17:43 В Шанхае вылечили первого больного коронавирусом
17:15 Skoda презентовала новый компактный кроссовер Vision In (ВИДЕО)
16:58 Полицейские разоблачили банду, которая удерживала людей в трудовом рабстве
16:50 Мобильное приложение для бизнеса: за, против и кому необходимо
16:35 В США разрабатывают шлем для защиты здоровья собак, которые участвуют в боевых операциях
16:20 В Нацбанке сообщили, что в Украине растет спрос на кредиты
15:56 В Германии неизвестный устроил стрельбу: есть жертвы
15:52 General Dynamics показала морские испытания подводного беспилотника Bluefin-9 (ВИДЕО)
15:38 В США идут разработки новой бронированной турельной системы TOGPK 2.0
15:20 В Сети заметили в продаже 55-летнюю "Волгу" почти за $90 тыс (ФОТО)
15:03 "Рост" промышленности в РФ обеспечили загадочные ископаемые, - Злой Одессит
15:00 В Китае за повышение цен в связи со вспышкой коронавируса, будут серьезно наказывать
14:46 Киев пересядет на велосипеды: детали
14:40 Английская "Википедия" установила рекорд по количеству статей
14:20 Стало известно, когда в поездах «Интерсити» появится Wi-Fi
13:40 Аномальная зима: в Одесской области птицы начали вить гнезда, а рыба готовится к нересту
13:20 Опасные игры: в Запорожской области от взрыва петарды пострадал подросток
13:00 Как торговая сделка с США повлияет на автомобильную промышленность Великобритании
12:11 Российская делегация в ПАСЕ вновь будет разыгрывать “языковую” карту против Украины, - "Злой одессит"
12:09 "Я напуган до смерти": Известный комик сбежал из России из-за шуток про Путина и РПЦ
12:07 Investment nanny: Какие инвесторы "нежелательны" в Украине
11:55 Зеленский провёл встречу с израильским лидером. О чём говорили?
11:48 Большие деньги и лишение прав: Автолюбителям приготовили новое наказание
11:37 В "Газпроме" траур. Ввод "Северного потока-2" придется отложить, - Сазонов
11:11 Известный журналист указал на лживость Путина в Израиле
10:45 Северный поток-2: "Газопроводу Путина" предрекли большие проблемы
10:43 В Украине хотят ввести финансовый паспорт. Что это такое?
09:58 Эпидемия в Китае: Мировая нефть ускорила обвал
09:28 Перед кодировкой. Крупный спутниковый ТВ-оператор решил резко поднять цены
08:28 Украинцев заставят откладывать на пенсию: сколько нужно отдавать с зарплаты
08:25 Законопроект о дезинформации: Министр пояснил важную деталь
08:23 "Неправильный перевод": Румыния устроила скандал из-за речи Зеленского
08:21 Боевики ударили по ВСУ на Донбассе: Обстановка сильно накаляется
07:50 Немцы общими усилиями собрали почти 60 млн долларов на производство народного электромобиля
07:40 Украинская пианистка номинируется на музыкальную премию «Грэмми-2020»
07:30 В столице завершили реконструкцию одного из скверов (ФОТО)
07:15 Япония разработала новейшую перспективную гусеничную платформу (ФОТО)
07:00 Полиция одного из американских штатов купила спорткар Ford Mustang за деньги от штрафов (ФОТО)
Все новости »

Контрразведчики СБУ задержали информаторов террористической организации «ДНР»

Главная » Последние новости » Новости общества » Контрразведчики СБУ задержали информаторов террористической организации «ДНР»
 
Печать Отправить на почту

 

 

Контрразведчики СБУ задержали двух активных участников информаторской сети террористической организации «ДНР»

Контрразведчики СБУ задержали двух активных участников информаторской сети террористической организации «ДНР», действовавшей в Лиманском районе Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует enovosty.com/news.

Жительницы Лимана по собственной инициативе присоединились к боевикам псевдореспублики. Через общих знакомых они разыскали участников незаконных вооруженных формирований и договорились о личной встрече в Донецке. По прибытию во временно оккупированный город злоумышленницы прошли специальную разведывательную подготовку. Для каждой из них был разработан индивидуальный шифр для передачи данных.

По возвращению злоумышленницы собирали и передавали кураторам в «ДНР» информацию о подразделениях ВСУ, их численность, вооружение, места дислокации и направления перемещения в районе проведения ООС. Боевиков, в частности, интересовало движение украинских эшелонов по железной дороге. Полученные данные террористы планировали использовать для военных действий и диверсий.

Читайте: СБУ блокировала попытку ФСБ РФ получить информатора в украинской армии

Служба вычислила и поочередно задержала двоих информаторов. У них дома нашли доказательства агентурной деятельности в пользу НЗФ «ДНР». За участие и содействие в деятельности террористической организации обоим объявлено о подозрении. СБУ установила также их боевиков — «кураторов». Ведется следствие, изучаются связи злоумышленниц


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1004

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Важные перемены в образовании, скандал с Румынией и отмена "зомби-апокалипсиса"
Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «страны чудес»
Итоги дня: Четыре "всадника апокалипсиса", дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская "Берегиня"
Ключевой маркер "ПриватБанка": почему МВФ взял паузу и когда Украина получит финансовую помощь?
Итоги дня: Особенности форума в Давосе, перемены в РФ и китайский вирус-убийца
Итоги дня: БТРы на улицах Херсона, ультиматум Путину и "элегантное предложение" Дубилета
Как оценить эффективность работы чиновника: реалии Украины и мира
Чужие победили хищников: грантоеды взяли к ногтю Зеленского
Итоги дня: Важный документ США по Украине, тет-а-тет Гончарука и Зеленского и наказание для журналистов
Итоги дня: Новый призывной возраст, плёнко-гейт Гончарука и реальная цена гривны
Все статьи


Читайте также

СБУ задержала «командира взвода разведки ЛНР»
 СБУ блокировала попытку ФСБ РФ получить информатора в украинской армии
Стало известно, сколько денег получит информатор, сдавший главаря ИГИЛ
 На Донбассе более 3 тыс. человек незаконно содержались в лагерях наемников РФ, - военная прокуратура
СБУ задержала боевика террористической организации «ДНР» (ВИДЕО)
 СБУ задержала боевика террористической организации "ЛНР" (ВИДЕО)
СБУ разоблачила сообщников террористов ЛНР/ДНР
 Информатора «ДНР» приговорили к 9 годам лишения свободы

Армия

Комплекс ВР-3 «Рейс» с БПЛА Ту-143
Самоходная пушка 203-мм 2С7 «Пион»
Пистолет «Форт-12»
Бронеавтомобиль Grizzly GFF4 (Германия)
Вся армия    >>

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Вот это был снег!": пользователи выкладывают в сеть уникальные архивные фото (6725)

Видео с первыми шагами сына вернулось к родителям через 25 лет (3027)

Украинским пограничникам передали модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В (ФОТО) (2997)

Романтический комплект постельного белья превратил спальню полицейского в "место преступления" (ФОТО) (2650)

Дубилет назвал причины сокращения населения Украины (2407)

"Укрзализныця" назвала ТОП-5 самых загруженных украинских вокзалов (1994)

Гарри грустный, королева грустит, одна Меган Маркл радуется - королевский фотограф о "Megxit" (1863)

ГСЧС объявила штормовое предупреждение (1767)

В обновленной Конституции РФ хотят зафиксировать присоединение Украины и Беларуси (1655)

На Испанию обрушился мощный шторм: МИД предупреждает украинцев о риске путешествий (1649)

Персоны

Владимир
ЗЕЛЕНСКИЙ
Владимир
ЛИСИН
Наталья
БОНДАРЕВА
Татьяна
МОНТЯН
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Солнце и море: Летний отдых зимой


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Облысение, грибок и даже онкология: Какое тесто несёт большую опасность (13041)

В Грузии собака-дворняга помогает детям переходить дорогу (ВИДЕО) (8348)

Концерт Серова в Киеве: В СБУ удивили ответом об артисте, посещавшем Крым (7319)


Экономические новости youtube

Трудовой кодекс




Loading...

help



 