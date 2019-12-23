В Кабмине предлагают упростить иностранцам пребывание в Украине

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Дмитрий Дубилет сообщил, что в Кабмине предлагают упростить иностранцам пребывание в Украине

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что в Кабмине планируют упростить условия пребывания иностранцев в Украине, в частности, хотят облегчить открытие расчетных счетов в банках, информирует enovosty.com/news.

Дубилет отметил, что нерезиденты в Украине сталкиваются с большим количеством проблем, которые мешают им инвестировать в нашу страну. В частности, иностранцам в украинских банках сложно открываются счета, потому что это очень зарегулированное вопросы

По мнению министра, если решить эту проблему, то банковская система получит дополнительные финансовые ресурсы. В качестве решения данной проблемы Дубилет предложил сделать открытие расчетных счетов полностью дистанционным, используя, например, сервис Equifax.

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Также министр Кабинета министров предлагает предоставить возможность иностранцам оставаться в нашей стране больше, чем на 90 дней. Также можно упростить получение разрешений на учебу или работу.